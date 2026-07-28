Zürich - Die Zurich-Versicherungsgruppe hat im Zusammenhang mit einem publik gewordenen Enforcement-Verfahren der Finanzmarktaufsicht Finma mehr als ein Dutzend Mitarbeitende entlassen. Das sagte Konzernchef Mario Greco in einem am Montagabend publizierten Interview mit der US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Finma hat laut Greco für bestimmte Policen der Schweizer Einheit für Firmenlebensversicherungen und Pensionslösungen ein teilweises Verkaufsverbot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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