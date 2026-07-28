Köln (ots) -Geht unter die Haut und trifft mitten ins Herz: Mit neuen Charakteren, Herausforderungen und einem zeitgemäßen Blick auf das Erwachsenwerden schlägt der "Club der roten Bänder" jetzt ein neues Kapitel auf - ab dem 25. August wöchentlich mit neuen Doppelfolgen auf RTL+, Sky und WOW sowie ab dem 8. September dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX. Die Neuauflage erzählt eine eigenständige Geschichte und knüpft gleichzeitig an die besondere "Club"-Magie an, die das Serienphänomen ausmacht: authentische Charaktere, große Emotionen und Freundschaften, die Grenzen sprengen.Hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Funterhaltung_show%2Fpreviews%2F&data=05%7C02%7C%7C31978c32eada4c99532c08deec7d269b%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639208219446037659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QQqOQ5KJ%2BOvtBGGgdhHx67t2h1g3XH%2Fj427xGi4fCfA%3D&reserved=0) geht es zur Preview aller Folgen der neuen, sechsteiligen Serie "Club der roten Bänder - Die neue Generation".Wie schwer wiegt die Entscheidung für eine Operation, die das Augenlicht kostet? Welche Hoffnung besteht, wenn ein Leben ohne Dialyse nicht möglich ist? Wie weit geht das Verständnis für eine bipolare Störung? Woher die Kraft nehmen für den Kampf gegen Leukämie? Und wie lebt man mit Angstzuständen und der ständigen Sorge vor Kontrollverlust? Fünf Jugendliche, fünf Leben, die aus dem Takt geraten sind und unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihre Wege kreuzen sich auf den Krankenhausfluren. Und was als zufällige Begegnung beginnt, wird zu einer Freundschaft, die ihnen mehr gibt, als sie je erwartet hätten - Liebe, Leichtigkeit und Vertrauen inklusive. Doch das Leben nimmt sich keine Pause. Inmitten dieser Herausforderungen trifft einer von ihnen eine Entscheidung, die plötzlich alles verändert...Hintergrund:Vor der Kamera stehen mit Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitras, Greta Krämer und Jona Levin Nicolai fünf junge Schauspieltalente, die dem neuen Club ein unverwechselbares Gesicht geben.Hinter der Kamera vereint sich Erfahrung mit frischen Perspektiven: Gerda Müller produziert erneut mit Bantry Bay Productions. Felix Binder ("Club der roten Bänder" Serie & Kinofilm) und Aki Wegner ("Tonis Welt") bilden ein Regie-Duo, das die emotionale DNA des Originals kennt - und neue Akzente setzt. Headautor Adrian Spring sowie Autorin Kirsten Loose erzählen mit viel Feingefühl und zeitgemäßem Blick auf die heutige Generation. Neben Producerin Lisa Bayer ist auch Nick Julius Schuck, einst als Seriencharakter Hugo Teil des "Clubs", nun als Junior Producer mit an Bord. Die Redaktion liegt bei Solveig Willkommen unter der Leitung von Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction RTL Deutschland.Die VOX-Serie "Club der roten Bänder" eroberte ab 2015 die Herzen der Zuschauer im Sturm, ließ Kritiker aufhorchen und Preise regnen (u.a. International Emmy Kids Award, Deutscher Fernsehpreis, Jupiter Award, der Bayerische Fernsehpreis und Grimme-Preis). Über drei Staffeln (2015-2017) und mit dem Kino-Prequel "Club der roten Bänder - Wie alles begann" (2019) faszinierte die Serie, die auf der autobiografischen Vorlage "Polseres vermelles" von Albert Espinosa beruht. Alle drei Staffeln sind auf RTL+ verfügbar - sowie ab dem 25. August auch bei Sky und WOW.Alle weiterführen Informationen zur Serie, Fotos und Interviews finden Sie außerdem hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fpressemappe%2FClub-der-roten-Baender-Die-neue-Generation-00001%2F&data=05%7C02%7C%7C31978c32eada4c99532c08deec7d269b%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639208219446093197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=eEpoadGoYBdBPohMyGuqtpcDYOSZCmI%2BoUIZZ5x28%2F8%3D&reserved=0) in der Pressemappe.Hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fbildproduktion%2FBildmaterial-zu-Club-der-roten-Baender-Die-neue-Generation%2F&data=05%7C02%7C%7C31978c32eada4c99532c08deec7d269b%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639208219446143868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=IHdwCgcwIvMItrtpCvgQT%2FQG1ullIqFippVyrl0A2A4%3D&reserved=0) geht es zur Bildproduktion.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. 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