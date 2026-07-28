Der Batteriespeicherhersteller Varta ist erneut in die Krise gerutscht. Verschlechterte Marktbedingungen haben zu einer strukturellen Finanzierungslücke geführt. Nun soll eine langfristige Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gelingen. Die Varta AG mit Sitz in Ellwangen hat beim Amtsgericht Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Ziel dieses Schrittes ist es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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