New Brunswick - Johnson & Johnson hat im jahrelangen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Talkumprodukte einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt. Der US-Pharmakonzern will 5,5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Klagen bereitstellen. Für die Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel am Dienstag um knapp drei Prozent nach oben. Johnson & Johnson hatte bereits tags zuvor die Konditionen für den Vergleich mitgeteilt. Voraussetzung ist demnach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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