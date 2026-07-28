Mit einer Branchenallianz von 27 Unternehmen will Nvidia die Cybersecurity verbessern. Um das Ziel zu erreichen, wollen die Tech-Giganten die Entwicklung von offenen KI-Modellen vorantreiben. Wie dadurch die Sicherheit erhöht werden soll. Die KI-Ära bringt nicht nur Vorteile mit sich. Tools wie autonome Agenten können auch für enorme Sicherheitsprobleme und Cyberattacken sorgen. Das zeigten erst kürzlich eine neuentdeckte Ransomware, die von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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