© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DEThales und Eviden rüsten französische Militärfahrzeuge mit widerstandsfähiger Navigation aus. Die Technik soll GPS-Störungen und Täuschungsangriffe abwehren.Thales und Eviden bauen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich aus. Die Unternehmen integrieren eine geschützte Galileo-Funktion von Thales in den militärischen Satellitennavigationsempfänger P3TS von Eviden. Das System kommt bereits bei der französischen Armee zum Einsatz. Die neue Technik soll die Positionsbestimmung von Militärfahrzeugen widerstandsfähiger gegen elektronische Angriffe machen. Im Fokus stehen Störsignale und sogenannte Spoofing-Angriffe. Dabei manipulieren Angreifer Navigationsdaten, um Empfänger über ihren …
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