NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 12,75 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im Jahr 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113900J37
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