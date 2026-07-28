Fast jeder Smartphone-Besitzer nutzt täglich Produkte von Corning: Der US-Konzern fertigt das kratzfeste "Gorilla Glass" für Apple oder Samsung und beliefert Nvidia mit Glasfaser-Hardware für KI-Rechenzentren. Trotz starker Q2-Zahlen bricht die Aktie vorbörslich um 17 Prozent ein und ist das Schlusslicht im S&P 500. Ursache ist der enttäuschende Ausblick.Ob Displayglas für iPhones, Spezialkomponenten für Autos oder Glasfaserleitungen in Rechenzentren: Corning beliefert die Tech-Prominenz. Der US-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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