© Foto: UnsplashSteve Eisman hat seine Alphabet-Aktien verkauft. Seine Warnung trifft Anleger, die glauben, ihr Depot sei noch sauber diversifiziert - dabei hängt der Markt längst an einem einzigen KI-Trade.Steve Eisman wird beim KI-Trade vorsichtiger. Der durch "The Big Short" bekannte Investor sagte am Montag bei CNBC, er habe seine Google-Aktien vor einigen Monaten verkauft, nachdem er die Position über viele Jahre gehalten hatte. "Ich habe mein Engagement reduziert. Ich habe meine Google-Aktien vor ein paar Monaten verkauft", sagte Eisman. Die Beteiligung habe er so lange gehalten, dass er selbst kaum sagen könne, seit wann sie in seinem Depot lag. "Ich wollte mein Engagement im KI-Bereich reduzieren." …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US67066G1040,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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