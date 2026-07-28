Die Nvidia-Aktie ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Am Montag büßte der Anteilsschein fast -5% ein und war damit schwächster Wert im Dow Jones. Hierdurch hat der Chipgigant seinen Status als wertvollstes Börsenunternehmen an Apple verloren. Auch am Dienstag tendiert der Kurs tiefer. Das steckt hinter dem Abverkauf und so kann es jetzt weitergehen. Milliarden-Deals sorgen für Verunsicherung Auslöser des Kursrückgangs waren weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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