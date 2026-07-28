JPMorgan bleibt bei Boeing gelassen. Die US-Investmentbank bestätigt ihre "Overweight"-Einstufung und hält am Kursziel von 270 US$ fest, nachdem der Flugzeugbauer seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hat. Ereignisarme Ergebnisse kommen Boeing zugute Analyst Seth M. Seifman formulierte es so: Boeings Resultate seien erneut ereignisarm ausgefallen, und genau das komme dem Konzern entgegen. Klingt paradox, macht aber Sinn. In einer Phase, in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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