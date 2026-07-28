Die Vereinbarung gewährleistet Kontinuität für die Kunden und unterstützt gleichzeitig die Geschäftsstrategie von USHIO Industry Entertainment.

USHIO Industry Entertainment (USHIO INE) hat heute die Unterzeichnung einer Markenlizenzvereinbarung mit ams OSRAM bekannt gegeben. Dadurch ist es dem Unternehmen möglich, weiterhin professionelle Beleuchtungstechnik der anerkannten Marke OSRAM anzubieten.

Die Vereinbarung stellt nach der Übernahme des ehemaligen Geschäftsbereichs "OSRAM Entertainment Industry" durch USHIO einen wichtigen Meilenstein dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Kontinuität für Kunden, Produkte und langjährige Partner weltweit zu gewährleisten.

Für die Kunden ist durch die Vereinbarung die Kontinuität bei professionellen technischen Beleuchtungsprodukten gesichert. Diese haben in den Bereichen Unterhaltung, Kino, Industrie und bei anderen speziellen Anwendungen einen hervorragenden Ruf. Diese Produkte werden auch weiterhin durch die weltweite Organisation, das technische Know-how und den Kundenservice von USHIO Industry Entertainment unterstützt.

"Durch die Unterzeichnung dieser Vereinbarung wurde für unsere Kunden weltweit Klarheit und Kontinuität geschaffen", sagte Takuya Matsumoto, President CEO of USHIO Industry Entertainment

"Unsere oberste Priorität war es schon immer, bewährte Produktleistung und Anwendungskompetenz zu gewährleisten, auf die sich unsere Kunden verlassen. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, den professionellen technischen Beleuchtungsmarkt weiterhin mit der Stabilität und Zuversicht zu unterstützen, die unsere Kunden erwarten."

Die Vereinbarung sieht die Fortführung der bewährten OSRAM-Produktmarke vor, wobei Qualität, Leistung und Service gewahrt bleiben.

"Diese Vereinbarung zeigt, dass wir uns Kontinuität und Transparenz verpflichtet fühlen", sagte Marko Haas, Executive Vice President von USHIO Industry Entertainment.

"Kunden vertrauen bei kritischen professionellen technischen Beleuchtungsanwendungen auf diese Produkte. Wir legen die Roadmap für jede Produktfamilie klar fest und schaffen so Vertrauen. Gleichzeitig positionieren wir USHIO Industry Entertainment als engagierten globalen Spezialisten für professionelle technische Beleuchtungslösungen."

Die Vereinbarung bietet Kunden die folgenden Vorteile:

weiterhin verfügbare professionelle technische Beleuchtungsprodukte der Marke OSRAM gemäß der geltenden Roadmap für die jeweilige Produktfamilie

Premium-Produktqualität und zuverlässige Leistung

technisches Fachwissen und Unterstützung bei der Anwendung

weltweite Fertigung, Vertrieb und Kundendienst durch USHIO Industry Entertainment

transparente Kommunikation bei künftigen Produktumstellungen

"USHIO Industry Entertainment" ist die offizielle Unternehmensbezeichnung, die professionellen technischen Beleuchtungsprodukte, die unter die Markenlizenzvereinbarung fallen, werden jedoch gemäß der geltenden Roadmap für die jeweilige Produktfamilie weiterhin unter der bewährten Marke OSRAM vertrieben.

Über USHIO Industry Entertainment

USHIO Industry Entertainment ist ein weltweit tätiger Spezialist für professionelle Beleuchtungslösungen für die Bereiche Unterhaltung, Kino, Industrie, Medizin, Flugplatz- und Spezialbeleuchtung.

Als Teil der USHIO-Gruppe verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange technische Expertise mit globalen Fertigungskapazitäten, Wissen über die Anwendung und Kundensupport, um weltweit erstklassige Beleuchtungslösungen anzubieten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ushio-ine.com

Hinweis zur Handelsmarke

Die USHIO INE GmbH ist Lizenznehmer der Marke OSRAM für bestimmte Produkte aus den Bereichen Beleuchtung für Technik und Entertainment.

OSRAM ist eine Handelsmarke der OSRAM GmbH.

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Ushio Industry Entertainment

Ebru SARIKAYA

Global Head

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