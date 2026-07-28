Der Ausverkauf bei hoch bewerteten Momentum-Aktien hat historische Ausmaße erreicht. Der High-Beta-Momentum-Korb von Goldman Sachs verliert im laufenden Monat rund 37 Prozent und steuert damit auf den größten Monatsverlust seit Beginn der Datenreihe 1999 zu - stärker als während des Platzens der Technologieblase und der Finanzkrise. Gleichzeitig steht der Nasdaq 100 unmittelbar vor einer technischen Korrektur von zehn Prozent gegenüber seinem Rekordhoch. Wie brutal die Bereinigung ausfällt, zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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