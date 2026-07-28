ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Zuvor war RWE von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro ausgegangen. Das bereinigte Nettoergebnis soll nun bei 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro liegen, nach 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro zuvor. Für das kommende Jahr rechnet RWE beim Ebitda mit 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro (zuvor: 6,2-6,8) und beim Nettoergebnis mit 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro (zuvor: 1,9-2,4).

Das erste Halbjahr habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Insbesondere die Bereiche Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung hätten ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt. Grund sei eine starke operative Performance und positive Einmaleffekte. Für das zweite Halbjahr rechnet RWE mit zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen aus der aufgestockten Beteiligung an Amprion sowie höheren Rohstoffpreisen.

Im ersten Halbjahr war das bereinigte Ebitda um 41 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,01 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis legte sogar um 62 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zu.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die RWE-Aktie kletterte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zum Xetra-Schlusskurs nach oben./he/tih