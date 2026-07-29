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PHBS organisiert Carbon Economics-Salon in Shenzhen



29.07.2026 / 06:40 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Verknüpfung von Klima und Handel ist zu einer entscheidenden Herausforderung für den asiatisch-pazifischen Raum geworden - ein Thema, das am 16. Juni fast hundert Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Vertreter der Industrie zur Carbon Economics Salon Series in Shenzhen zusammenbrachte, nur wenige Wochen vor dem APEC-Forstministertreffen (27. bis 28. Juli), bei dem der ökologische Wandel voraussichtlich im Mittelpunkt stehen wird. "Grüne Barrieren überwinden: Governance der Kohlenstoffwirtschaft und die Neugestaltung internationaler Handelsregeln" - unter diesem Motto wurde der Salon gemeinsam von der HSBC Business School der Universität Peking ( PHBS ) und dem Institut für Kohlenstoffneutralität der Universität Peking ( ICN-PKU ) veranstaltet. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen drei miteinander verwobene Herausforderungen: einseitige klimabezogene Handelsmaßnahmen, die ungleiche Entwicklung der CO2-Märkte und die zunehmende Bedeutung der KI für die CO2-Governance - Themen, die zugleich zentrale Schwerpunkte der APEC-Agenda im November vorwegnahmen. In ihren Eröffnungsreden betonten Piao Shilong, Vizepräsident der PKU und Dekan des ICN-PKU, sowie Hai Wen, stellvertretender Vorsitzender des PKU-Rates und Gründungsdekan der PHBS, die Dringlichkeit, ein inklusives globales System der CO2-Governance aufzubauen. Wang Pengfei, Boya Distinguished Professor an der PKU und Dekan der PHBS, sprach sich für wirksamere Mechanismen zur CO2-Bepreisung und marktwirtschaftliche Instrumente aus. Im Rahmen der Keynote sprach Thomas J. Sargent, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 2011 und Ehrendirektor des PHBS Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, der darauf hinwies, dass Unsicherheit zu früheren Investitionen in umweltfreundliche Forschung und Entwicklung, Emissionsminderung und Waldschutz anregen sollte. Jiang Kejun, Professor und Leiter des Forschungsschwerpunkts "Kohlenstoffneutralität und Klimawandel" an der HKUST (Guangzhou), bezeichnete den Zeitraum 2030-2035 als entscheidendes Zeitfenster für Chinas Energiewende, die durch das rasante Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien und der Elektrofahrzeuge vorangetrieben wird. Wu Dengsheng, Professor an der Universität Shenzhen, gab einen Überblick über die Forschung im Bereich der CO2-Ökonomie und zeigte dabei auf, dass China bei der Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen weltweit den zweiten Platz belegt. In zwei Rundtischgesprächen wurden die Ausbreitung einseitiger Klimamaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Fairness im globalen Handel sowie die Zusammenarbeit auf dem CO2-Markt mit dem Globalen Süden erörtert. Zhang Haibin, Boya Distinguished Professor an der PKU und Vizedekan des ICN-PKU, sprach das Schlusswort und bekräftigte die Bedeutung eines kontinuierlichen interdisziplinären Dialogs. Auf dem Salon wurde hervorgehoben, dass die CO2-Governance zunehmend durch Handelsregeln, Technologie und internationale Koordination geprägt wird. Dies schuf Raum für einen weiteren Austausch zwischen PHBS und ICN-PKU über die globale Klimapolitik und Chinas "Dual-Carbon"-Ziele - Themen, die voraussichtlich eine wichtige Rolle spielen werden, wenn die APEC-Volkswirtschaften ihre Zusammenarbeit im Klimabereich vertiefen. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3007920/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/phbs-organisiert-carbon-economics-salon-in-shenzhen-302837296.html



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