von Patrick Gunti Moneycab.com: Sie leiten seit Anfang Juli die Geschäfte von Tata Consultancy Services (TCS) in der Schweiz. Sie übernehmen TCS Schweiz nach einer langen Phase unter Rainer Zahradnik. Was möchten Sie weiterführen - und wo wollen Sie eigene Akzente setzen? Sébastien Durbec: Es ist vor allem wichtig, unseren erfolgreichen Ansatz kontinuierlich weiterzuführen. Wir können auf einer sehr guten Basis aufbauen und es gilt hier nicht, Änderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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