DJ BASF startet weiteren Aktienrückkauf und reduziert Verschuldung

DOW JONES--BASF wird im August ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro starten und im laufenden Quartal Anleihen und Darlehen mit einem Nominalvolumen von 1,6 Milliarden Euro vorfällig zurückzahlen. Das teilte der Chemiekonzern am Mittwochmorgen mit.

Der Aktienrückkauf ist Teil der im September 2024 angekündigten Programme mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro. Mit ihnen flankiert das Unternehmen reduzierte Dividenden bis zum Jahr 2028. Bis Juni hat BASF bereits eigene Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft. Das neue Programm soll nun im August starten und bis Ende April nächsten Jahres laufen.

Ferner kündigte BASF den deutlichen Abbau der Nettoverschuldung an und will dazu die Fälligkeiten ausstehender Anleihen in diesem Jahr nutzen. Im laufenden dritten Quartal sei zudem geplant Anleihen und Darlehen für 1,6 Milliarden Euro zurückzahlen.

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July 29, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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