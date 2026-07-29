Zürich - Die UBS hat im zweiten Quartal 2026 klar mehr verdient. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Zuge der Diskussion über schärfere Kapitalanforderungen ist die Grossbank mit ihrem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe allerdings zurückhaltend. Der Konzerngewinn erreichte laut Mitteilung vom Mittwoch in den Monaten April bis Juni 2,80 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr. Dabei fiel ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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