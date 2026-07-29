Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal auf auf 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von elf Prozent, wie das größte Kreditinsitut Deutschlands am Mittwoch mitteilte.



Die Bank erzielte ein Nachsteuerergebnis von 1,9 Milliarden Euro, ein neuer Höchstwert für ein zweites Quartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von zehn Prozent. Das Ergebnis je Aktie (verwässert) legte im Vergleichszeitraum um 19 Prozent auf 0,57 Euro zu.



In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erzielte die Bank ein Rekordergebnis nach Steuern von 4,1 Milliarden Euro, ein Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während das Ergebnis vor Steuern ebenfalls um neun Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zulegte.



"Wir haben unsere Globale Hausbank weiter ausgebaut, das Geschäftsvolumen gesteigert und durch operative Effizienzgewinne zusätzliche wertschaffende Investitionen finanziert", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing. "Darüber hinaus eröffnet uns der schnelle Fortschritt im Bereich Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und zusätzliche Einsparungen zu erzielen. Gleichzeitig zeichnen sich in unserem politischen und regulatorischen Umfeld zunehmend positive Trends ab. Zusammen mit unseren bisherigen Rekordergebnissen in diesem Jahr stärken diese Entwicklungen unsere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für 2028 übertreffen können."





© 2026 dts Nachrichtenagentur