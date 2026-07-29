Die Rheinmetall-Aktie zeigt nach der jüngsten Korrektur erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nach der Rückkehr der Käufer richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob der Boden bereits ausgebildet wurde oder ob der Kurs zunächst einen weiteren Rücksetzer verkraften muss. Charttechnisch befindet sich die Aktie an einem entscheidenden Punkt, der den weiteren Trend maßgeblich beeinflussen dürfte. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Der Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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