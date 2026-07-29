Mit einem neuen Mietpreis-Check erhalten private Vermieter bei ImmoScout24 künftig bereits bei der Erstellung ihres Inserats eine Einschätzung der geplanten Miethöhe auf Grundlage vergleichbarer Angebotsmieten. Dies soll für mehr Transparenz sorgen und einen fairen Wohnungsmarkt stärken. Mit einem neuen Feature will das Immobilienportal ImmoScout24 private Vermieter dabei unterstützen, einen angemessenen Mietpreis zu ermitteln. Vermieter erhalten künftig bereits während der Erstellung ihres Inserats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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