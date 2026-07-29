Baar - In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hat Glencore wieder deutlich mehr Kupfer produziert. Die Kohleproduktion ging derweil leicht zurück. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr bestätigte der Rohstoffkonzern grösstenteils. In den Monaten Januar bis Ende Juni förderte Glencore 397'000 Tonnen Kupfer, wie dem am Mittwoch publizierten Produktionsbericht zu entnehmen ist. Im Jahresvergleich ist dies ein Plus von 15 Prozent. Nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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