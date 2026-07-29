München - Jetzt also auch BMW: Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein grosses Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8'000 Jobs wegfallen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen. Die im Dax notierte BMW-Aktie reagierte zunächst kaum auf die Nachricht. Das Abfindungsprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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