Top 5 Seltenen Erden-Aktien | SK hynix: Scheicherbom vorbei? - Deutsche Bank: Überraschung & BASF
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|50,71
|50,73
|12:24
|50,72
|50,73
|12:24
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|BASF-Aktie: Nach starkem Kursanstieg noch einsteigen?
|Die BASF-Aktie zählt am Mittwoch mit einem Plus von aktuell +2,6% zu den stärksten Werten im DAX und notiert bei 50,20 €. Auslöser des Kurssprungs waren die überzeugenden Halbjahreszahlen sowie die...
► Artikel lesen
|12:09
|BASF SE: Q2-Ergebnisse entsprechen den vorläufigen Zahlen - KAUFEN bestätigen.
|Die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal lagen im Einklang mit den vorläufigen Zahlen und bestätigten, dass das Ergebnisübertreffen hauptsächlich durch stärkere Beitragsspannen, preisliche...
► Artikel lesen
|12:07
|Aktien Frankfurt: Geopolitik belastet Dax - Quartalszahlen nur leichte Stütze
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch Verluste im Dax nicht verhindern können. Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA ließen die Preise für Öl und Gas wieder...
► Artikel lesen
|11:46
|BASF Aktie legt kräftig zu: Gewinn übertrifft Erwartungen, neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt
|10:55
|AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Aktienrückkauf von BASF kommen gut an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalsbilanz und Aktienrückkaufe von BASF sind am Mittwoch bei Investoren gut angekommen. Die Aktien stiegen um knapp 4 Prozent auf 50,85 Euro. Hinzu kommen wieder steigende...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Joseph Dickerson sprach...
► Artikel lesen
|12:18
|RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut...
► Artikel lesen
|12:18
|JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe...
► Artikel lesen
|12:17
|DJIA Futures Down Less Than 0.2% Ahead of Fed Rate Decision; European Stocks Broadly Lower in Early Trading; STANDARD CHARTERED, UBS, DEUTSCHE BANK Rise After Results
|12:07
|Aktien Frankfurt: Geopolitik belastet Dax - Quartalszahlen nur leichte Stütze
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch Verluste im Dax nicht verhindern können. Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA ließen die Preise für Öl und Gas wieder...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|SK Hynix-Aktie: Folgt auf den Crash die große Erholung?
|Die SK Hynix-Aktie setzt ihre Talfahrt unvermindert fort. Nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen brach der Kurs am Mittwoch an der Heimatbörse in Seoul erneut um bis zu -20% ein, nachdem es bereits...
► Artikel lesen
|12:01
|SK hynix Inc. - 6-K, Report of foreign issuer
|11:38
|SK Hynix: Was der Rekordgewinn gefährlich verdeckt
|11:22
|Trotz Rekordquartal: Aktie von SK Hynix stürzt ab
|10:54
|Top 5 Seltenen Erden-Aktien | SK hynix: Scheicherbom vorbei? - Deutsche Bank: Überraschung & BASF
|Top 5 Seltenen Erden-Aktien | SK hynix: Scheicherbom vorbei? - Deutsche Bank: Überraschung & BAS
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|50,50
|+3,13 %
|DEUTSCHE BANK AG
|32,115
|+3,81 %
|SK HYNIX INC GDR
|882,00
|-2,43 %