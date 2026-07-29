© Foto: dpa-BildfunkBASF stellt mehr Gewinn in Aussicht und kauft eigene Aktien zurück. Die Aktie legt zu, doch der Milliardensprung hängt stark am Carlyle-Deal - und Ludwigshafen zahlt den Preis.BASF hat Anlegern im zweiten Quartal gleich mehrere Gründe zum Zugreifen geliefert. Die Aktie legte kurz nach dem Handelsstart um rund 3 Prozent zu, nachdem der Chemiekonzern deutlich bessere Zahlen vorlegte und den Ausblick für 2026 anhob. Der Umsatz stieg im Quartal um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das EBITDA verbesserte sich von 1,3 auf 2,0 Milliarden Euro, vor Sondereinflüssen erreichte es 2,4 Milliarden Euro. Der größte Knall kam jedoch unter dem Strich. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden …
Enthaltene Werte: DE000BASF111Den vollständigen Artikel lesen
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