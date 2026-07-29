Der Chemieriese BASF legt heute seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres vor. Die wichtigsten Eckdaten hatte der Ludwigshafener Konzern allerdings schon vorab bekanntgegeben. Diesbezüglich ist die Spannung also nicht allzu groß. Indes will das Unternehmen ab August weitere eigene Aktien zurückkaufen.Das neue Programm habe ein Volumen von bis zu einer Milliarde Euro, teilte der im DAX notierte Konzern am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Der Rückkauf eigener Aktien soll bis Ende April ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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