Ludwigshafen - Der weltgrösste Chemiekonzern BASF kommt beim Konzernumbau voran. «Wir haben unsere Kosten gesenkt, die Investitionsausgaben reduziert und die Auslastung unserer Anlagen erhöht», sagte Unternehmenschef Markus Kamieth zur Vorlage der endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal am Mittwoch in Ludwigshafen. Im ersten Halbjahr 2026 habe BASF mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen. Zudem kündigte das Unternehmen an, ab August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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