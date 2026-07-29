Ein heißer Übernahme-Geheimtipp des AKTIONÄR sorgte gestern Abend für Aufsehen. Zum einen präsentierte der Spezialchemiekonzern überraschend starke Zahlen. Zum anderen vermeldete er eine Einigung mit einem aktivistischen Investor, der auf einen Verkauf dringt. Die Übernahmefantasie nimmt damit steil Fahrt auf.Das Spezialchemie-Unternehmen hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen am Markt übertroffen: Sowohl beim bereinigten Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz fiel die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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