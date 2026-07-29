© Foto: Dall-ERio Tinto steigert Gewinn, Cashflow und Dividende deutlich. Vor allem Kupfer, Aluminium und Lithium treiben das Wachstum des Bergbaukonzerns an.Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr 2026 seine Profitabilität deutlich verbessert. Höhere Rohstoffpreise, eine stärkere Produktion und Effizienzgewinne sorgten laut Unternehmensangaben für kräftige Zuwächse bei Gewinn und Cashflow. Gleichzeitig erhöhte der Konzern die Zwischendividende deutlich und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die Anleger honorierten die starken Quartalszahlen: Die in London notierte Aktie stieg um 2 Prozent (Stand 9:02 Uhr MEZ). Gewinn und Cashflow legen kräftig zu Der Umsatz stieg im Vergleich zum …
Enthaltene Werte: GB0007188757,191342477,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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