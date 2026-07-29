Die Allianz-Aktie hat am Montag ein neues Rekordhoch markiert, nachdem ihr Kursziel von 400 auf 440 € angehoben wurde. Charttechnisch stellt sich jetzt die Frage, wo im Falle eines Rücksetzers die nächsten interessanten Zonen liegen. RBC hebt Kursziel auf 440€ an Die Allianz-Aktie markierte am Montag ein weiteres Rekordhoch und schloss bei 430,40 €. Auslöser war eine Kurszielanhebung der kanadischen Investmentbank RBC von 400 auf 440 €. Die Einstufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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