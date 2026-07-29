Die Nestlé-Aktie steht nach den Halbjahreszahlen unter Druck, obwohl das Unternehmen bei Wachstum und strategischer Umsetzung deutliche Fortschritte erzielt hat. Trotz eines weiteren Kursrückgangs sprechen die aktuellen Geschäftszahlen und die Maßnahmen des Managements für eine langfristig verbesserte Entwicklung. Solides Quartal mit beschleunigtem Wachstum Nestlé veröffentlichte am 23. Juli 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal. Nach Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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