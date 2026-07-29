Die Aktie von Siemens Energy sieht sich derzeit mit starkem Gegenwind konfrontiert. Gewinnmitnahmen im KI-Sektor haben den Kurs in den letzten Wochen deutlich zurückkommen lassen. Gegenüber dem Rekordhoch von Ende April bei 191,66 € belaufen sich die Abschläge inzwischen auf mehr als -27%. Müssen sich Anleger Sorgen machen oder eröffnet der Rücksetzer eine Top-Einstiegsgelegenheit? Die Gründe für den Ausverkauf Zunächst einmal ist festzuhalten, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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