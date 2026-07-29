Frankfurt - Der Dax-Konzern Siemens Energy will sich mit einem "Listing light" eine breitere Investorenbasis in den USA erschließen. Die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns werden ab dem heutigen Mittwoch im Top-Segment OTCQC der US-Handelsplattform OTC Markets handelbar sein. Wie das "Handelsblatt" berichtet, bestätigten beide Unternehmen die Informationen.



Siemens Energy bekommt damit Zugang zu US-Privatanlegern und kleineren institutionellen Investoren, denen der Aufbau einer Infrastruktur zum Kauf von Aktien über die Frankfurter Wertpapierbörse zu aufwendig ist. Stattdessen können sie über OTC Markets nun Hinterlegungsscheine auf Aktien (American Depositary Receipts, kurz ADRs) handeln.



"Die USA sind unser wichtigster Einzelmarkt, und bereits heute stammt ein großer Teil unserer Aktionäre aus den Vereinigten Staaten", sagte ein Sprecher von Siemens Energy. Durch die Aufnahme in das Top-Segment von OTC Markets würden die in den USA gehandelten Zertifikate auf Siemens-Energy-Aktien für bestimmte institutionelle Investoren nun leichter zugänglich und investierbar. "Gleichzeitig erhöht sich unsere Sichtbarkeit bei potenziellen neuen Investoren", erklärte der Sprecher.



Siemens Energy sei nach Adidas, BASF, Bayer, DHL, K+S, Lufthansa und der Deutschen Telekom der achte deutsche Konzern, der im OTCQX-Segment gelistet ist, sagte OTC-Markets-Vizepräsident Jonathan Dickson dem "Handelsblatt". "Wir sind auch im Gespräch mit weiteren deutschen Unternehmen, die Interesse an einer Notierung an unseren Märkten haben."





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