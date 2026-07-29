Ein Performancekünstler ist die Aktie von Krones zurzeit nun wahrlich nicht. Mit knapp 120 Euro steht der Kurs des MDAX-Konzerns ungefähr dort, wo er bereits im Frühjahr 2024 notierte. Keine Frage: Zwischenzeitlich zeigte der Chart auch schon Kurse oberhalb von 140 Euro an. Gemessen an der robusten fundamentalen Entwicklung des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen und auch den per saldo erstaunlich festen Kapitalmärkten müsste aber eigentlich deutlich mehr drin sein für die Krones-Aktie. Immerhin zeigen die jetzt vorgelegten Halbjahreszahlen einmal mehr, welche Divergenz sich zwischen Aktienkurs und operativer Entwicklung aufgebaut hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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