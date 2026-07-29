Rheinmetall hat mit den vorläufigen Q2-Zahlen bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen klar übertroffen. Dass das Unternehmen die Jahresprognose jedoch nicht angehoben hat, begrenzt aus unserer Sicht die positive Signalwirkung. Den deutlich negativen operativen Free Cashflow bewerten wir aufgrund der hohen quartalsweisen Working-Capital-Schwankungen als weniger aussagekräftig, auch wenn die ausgebliebene F126-Vorauszahlung ein Risiko für den Free Cashflow im Gesamtjahr bleibt. Wichtiger ist jedoch, dass die durchgesickerten deutschen Haushaltsunterlagen unsere vorsichtige Einschätzung für klassische Landsysteme stützen und auf niedrigere kumulierte Ausgaben für Munition und Kampffahrzeuge hindeuten. Insgesamt bewerten wir das Update daher als neutral und bestätigen unsere HOLD-Empfehlung sowie das Kursziel von 1.150 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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