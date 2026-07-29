© Foto: Uwe Lein - dpaRheinmetall hat im 2. Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit sämtliche Markterwartungen übertroffen. Ein prall gefüllter Auftragsbestand von über 80 Milliarden Euro unterstreicht die Wachstumsdynamik.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat im zweiten Quartal ein Wachstumstempo vorgelegt, das selbst optimistische Analysten überrascht hat. Der Umsatz kletterte auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereits Anfang Juli hatte der Dax-Konzern ein Umsatzplus von mehr als 60 Prozent für das Berichtsquartal in Aussicht gestellt, nun übertrifft er diese eigene Prognose deutlich. Noch stärker …
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