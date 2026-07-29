Rheinmetall liefert im zweiten Quartal starke Zahlen ab. Umsatz und Gewinn steigen massiv. Der Auftragsbestand erreicht historische Dimensionen. Die Aktie springt mit sieben Prozent Kursplus an die DAX-Spitze.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wächst im Rekordtempo. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um rund 69 Prozent auf 3,289 Milliarden Euro. Damit löst das Management sein Versprechen von Anfang Juli ein. Damals stellte der Konzern ein Umsatzplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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