EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.07.2026 / 14:37 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Juli 2026 bis einschließlich 28. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 76.245 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€) 20.07.2026 10.000 515,7114 21.07.2026 15.203 502,8202 22.07.2026 10.230 505,9468 23.07.2026 8.312 503,8146 24.07.2026 12.500 506,8636 27.07.2026 10.000 517,9040 28.07.2026 10.000 524,3750

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 28. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.341.696 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht ( www.munichre.com ).

München, 29. Juli 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand