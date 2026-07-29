Nvidia Aktie vor Mega-Deal: Nach 250-Milliarden-Dollar-Kreditgarantie für OpenAI jetzt Aktien kaufen?

Der US-Halbleiterriese Nvidia steht vor einem weiteren historischen Meilenstein in der Verfechtung seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wie CNBC unter Berufung auf vertraute Personen bestätigte, führt der KI-Branchenführer OpenAI Verhandlungen mit Nvidia über eine gigantische Finanzierungsgarantie in Höhe von bis zu 250 Milliarden US-Dollar. Die Absicherung soll den Baukredit für einen gewaltigen 10-Gigawatt-Rechenzentrumskomplex in Ohio ermöglichen. Für Anleger, die im lukrativen Halbleiter- und KI-Sektor aussichtsreiche Aktien kaufen wollen, lenkt diese beispiellose Partnerschaft den Fokus erneut auf die Nvidia Aktie.

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