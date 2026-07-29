Die Gerresheimer-Aktie ist mit einer kräftigen Eröffnungslücke in den Mittwochshandel gestartet und lag in der Spitze bereits rund +21% vorne. Auslöser ist der Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Kunststoff-Primärverpackungsgeschäfts an Apax Partners für insgesamt 1,5 Milliarden €. Der Kurssprung führte den Titel erneut an den aus meiner letzten Analyse bekannten Widerstand bei 29,62 €. Genau dort wird nun um den nächsten Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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