Die AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884) hat ein sehr starkes zweites Quartal gemeldet. Europas führende Plattform für den Handel mit Gebrauchtwagen wuchs in allen wichtigen Bereichen. Insgesamt verkaufte die Gruppe rund 240.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Plus von fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch wichtiger als das reine Wachstum ist jedoch die steigende Profitabilität. Denn ein Plattformgeschäft muss beweisen, dass Größe auch zu höheren Gewinnen führt. Genau das gelingt AUTO1 zunehmend. Das bereinigte EBITDA stieg um 38 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Die zugehörige Marge kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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