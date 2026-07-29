Die BASF-Aktie kann im heutigen Handel deutlich zulegen. Denn der Chemiekonzern macht beim angekündigten Umbau weitere Fortschritte. Wie das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte, wurden Kosten gesenkt, Investitionen reduziert und die Auslastung der Anlagen verbessert.Vorstandschef Markus Kamieth betonte zudem, dass BASF im ersten Halbjahr mehr Stellen abgebaut habe als in den beiden Vorjahren zusammen. Darüber hinaus startet der DAX-Konzern im August ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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