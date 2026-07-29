BASF übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal deutlich, hebt die Jahresprognose an und startet einen neuen Aktienrückkauf. Die Deutsche Bank sieht die Aktie trotz der Kursrallye weiter im Kaufbereich. BASF hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet und legt nun, nach bereits Mitte Juli vorab gemeldeten Eckdaten und einer angehobenen Jahresprognose, die vollständigen Zahlen vor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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