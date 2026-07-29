Nemetschek (NEM) hat seine organische Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (ohne M&A) bekräftigt und erwartet, dass HCSS etwa 600 Basispunkte zum Wachstum bei konstanten Währungen beitragen wird. Allerdings sollten PPA-Effekte, Integrationskosten und aktienbasierte Vergütungen die EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte im Geschäftsjahr 2026 verwässern. Darüber hinaus könnte der vorläufige PPA die Umsätze und das EBITDA im zweiten Halbjahr 2026 um einen Betrag im mittleren bis hohen EUR 20 Millionen-Bereich reduzieren, und Minderheiten könnten etwa 13 % des Gruppenergebnisses ausmachen (Schätzung mwb). Daher verbessert die Transaktion das Wachstumspotenzial der Gruppe, während PPA-Effekte, Integrationskosten und das Minderheiteninteresse voraussichtlich Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen haben werden. Wir berücksichtigen alle Effekte und aktualisieren unser Modell, was nur einen geringen Einfluss auf die DCF-basierte Bewertung hat. Mit einem neuen Kursziel von EUR 91,00 (zuvor EUR 95,00) bestätigen wir unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
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