Rheinmetall hat vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit den Markt kalt erwischt. Der Umsatz kletterte um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden €, obwohl das Unternehmen Anfang Juli noch ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Das ist schlicht mehr als erwartet. Operatives Ergebnis verdoppelt Beim operativen Gewinn ist das Bild ähnlich deutlich. 562 Millionen € stehen zu Buche, wo Analysten im Schnitt weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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