Rheinmetall hat seine Quartalszahlen überraschend vor dem ursprünglich geplanten Termin veröffentlicht. Eigentlich wollte der Rüstungskonzern den detaillierten Bericht erst am 6. August vorlegen. Da Umsatz und Ergebnis jedoch deutlich über den bisherigen Erwartungen lagen, informierte das Unternehmen den Kapitalmarkt vorzeitig per Ad-hoc-Mitteilung. Die Kennzahlen übertrafen dabei nicht nur die Schätzungen der Analysten, sondern auch die erst am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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