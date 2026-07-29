© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresKurz vor den Zahlen wetten Shortseller so aggressiv gegen Microsoft wie seit 2015 nicht mehr. Jetzt muss der Konzern zeigen, ob KI Milliarden verdient - oder nur Milliarden frisst.Microsoft geht mit ungewöhnlich viel Gegenwind in seine Quartalszahlen. Kurz vor der Veröffentlichung nach US-Börsenschluss ist die Leerverkaufsquote bei dem Softwarekonzern auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen. Laut S3 Partners waren zuletzt rund 92 Millionen Microsoft-Aktien leer verkauft. Das entspricht 1,27 Prozent des Streubesitzes und ist der höchste Wert seit Mai 2015. Besonders auffällig: Unter den "Magnificent Seven" verzeichnet Microsoft den stärksten Aufbau bearisher Wetten. …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045Den vollständigen Artikel lesen
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