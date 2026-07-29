DJ BBVA macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Rodriguez ist derzeit Leiter des Privatkundengeschäfts im spanischen Geschäft. Er ersetzt Luisa Gomez Bravo im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung des Führungsteams. Laut BBVA gehört Gomez Bravo zu einer Gruppe von Führungskräften, die von ihren Ämtern zurücktreten. Gomez Bravo war 2023 zum Chief Financial Officer ernannt worden.
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July 29, 2026 13:28 ET (17:28 GMT)
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