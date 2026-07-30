Wichtigste Punkte:

Bis Ende Oktober 2026 plant Grid Dynamics, 90 Prozent seiner Ingenieure auf den Plattformen von Anthropic und OpenAI zu schulen und zertifizieren zu lassen.

Bei einer der größten Baumarktketten Nordamerikas hat Grid Dynamics den Einsatz seiner GAIN-Plattform (Grid Dynamics AI Native) für den KI-Softwareentwicklungszyklus (SDLC) skaliert und seine agentische Harness-Technologie auf mehr als 500 weitere Ingenieure ausgeweitet.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung sowie KI-gesteuerte Dienstleistungen für die digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die Einführung seiner agentischen KI-Lösungen für Unternehmen deutlich an Fahrt gewonnen hat. Immer mehr Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Konsumgüter (CPG) und Logistik setzen die agentischen, KI-nativen Plattformen von Grid Dynamics sowie die auf "Forward Deployed Engineering" (FDE) basierenden Dienstleistungen ein, um die Softwarebereitstellung zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Geschäftsprozesse in großem Maßstab zu transformieren. Bei Fortune-1000-Unternehmen ist Grid Dynamics weithin für seine KI-Expertise im Unternehmensbereich und seine hohe Umsetzungsfähigkeit anerkannt.

Grid Dynamics unterhält Partnerschaftsvereinbarungen mit Anthropic und OpenAI, um die Einführung dieser Plattformen in Unternehmen zu beschleunigen. Bis Ende Oktober 2026 plant Grid Dynamics, 90 Prozent seiner Ingenieure für diese Plattformen zu schulen und zu zertifizieren. Die für komplexe Unternehmensumgebungen konzipierten GAIN-Plattformen von Grid Dynamics nutzen erweiterte agentische Meta-Harness-Technologien, darunter Integrationen mit Anthropic Claude und OpenAI Codex, um mehrstufige Workflows zu orchestrieren, wissensintensive Prozesse zu automatisieren und eine intelligente Zusammenarbeit zwischen menschlichen Fachkräften und KI-Systemen zu ermöglichen.

Im vergangenen Jahr hat die Nachfrage von Unternehmen nach agentischer KI erheblich zugenommen, da Organisationen zunehmend den Schritt von der Experimentierphase hin zu produktionsreifen Implementierungen vollziehen. Grid Dynamics erlebt eine wachsende Akzeptanz seiner Lösungen bei einigen der weltweit größten Einzelhandelsunternehmen, Finanzinstituten, Herstellern, Konsumgüterunternehmen und Logistikdienstleistern, die messbare Geschäftsergebnisse aus ihren KI-Investitionen erzielen wollen.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage hat Grid Dynamics kürzlich den Einsatz seiner agentischen Harness-Technologie erweitert, um mehr als 500 zusätzliche Ingenieure bei einer der größten Baumarktketten Nordamerikas zu unterstützen. Die Erweiterung ist einer von mehreren groß angelegten Rollouts von Grid Dynamics, da immer mehr Kunden KI-gestützte Frameworks für die Softwareentwicklung und -bereitstellung unternehmensweit standardisieren.

"Unternehmens-KI tritt in eine neue Phase ein, in der Unternehmen nicht länger nur einzelne Anwendungsfälle prüfen sie entwickeln KI-native Betriebsmodelle", berichtet Rahul Bindlish, Senior Vice President für globale Partnerschaften und Marketing bei Grid Dynamics. "Unsere GAIN-Plattformen helfen Kunden, agentische KI unternehmensweit produktiv einzusetzen, sodass Teams komplexe Arbeitsabläufe automatisieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und unternehmensweit neue Produktivitätsniveaus erschließen können."

Das Unternehmen investiert weiterhin in KI-native Entwicklungsmethoden, Governance auf Unternehmensniveau und skalierbare Bereitstellungs-Frameworks, die Unternehmen beim Übergang von Pilotprogrammen zur unternehmensweiten Einführung unterstützen.

"Organisationen suchen nach vertrauenswürdigen Partnern, die fundiertes KI-Fachwissen mit bewährten Implementierungskompetenzen im Unternehmensbereich verbinden können", ergänzt Bindlish. "Wir sind fest davon überzeugt, dass agentische KI zu einer grundlegenden Technologieebene in allen wichtigen Branchen werden wird, und unterstützen unsere Kunden dabei, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen."

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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