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KION mit positivem ersten Halbjahr 2026 (News mit Zusatzmaterial)



30.07.2026 / 06:52 CET/CEST

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KION mit positivem ersten Halbjahr 2026 Auftragseingang bei 5,794 Mrd. € (H1 2025: 6,206 Mrd. €)

Umsatz verbessert sich um 3,5 Prozent auf 5,687 Mrd. € (H1 2025: 5,496 Mrd. €)

EBIT bereinigt steigt auf 429,6 Mio. € (H1 2025: 385,0 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt verbessert sich auf 7,6 Prozent (H1 2025: 7,0 Prozent)

Free Cashflow bei 22,2 Mio. € (H1 2025: 161,9 Mio. €)

Investition in Lieferketten-Robotik der nächsten Generation

Prognose 2026 aktualisiert, Bandbreiten eingegrenzt Frankfurt am Main, 30. Juli 2026 - Die Geschäftsentwicklung von KION verlief im ersten Halbjahr des Jahres 2026 positiv. Umsatz und Profitabilität stiegen, während der Auftragseingang unter dem außergewöhnlich hohen Niveau des ersten Halbjahres 2025 lag. Der Free Cashflow war trotz der Mittelabflüsse für M&A-Aktivitäten und das Effizienzprogramm des Vorjahres positiv. "KION hat sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 vor dem Hintergrund erhöhter wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten gut behauptet. Wir konnten die Rentabilität in beiden Segmenten steigern und den Umsatz verbessern, was vor allem auf einen Anstieg von 18 Prozent in unserem Segment Intelligent Automation Solutions zurückzuführen ist", sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. "Die Kundennachfrage im Segment war erneut stark mit gutem Auftragseingang in etlichen Branchen." Finanzergebnisse Mit 5,794 Mrd. € (H1 2025: 6,206 Mrd. €) ging der Auftragseingang auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Mit 3,982 Mrd. € lag der Auftragseingang bei Industrial Trucks & Services leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2025: 4,028 Mrd. €). Der Auftragseingang im Segment Intelligent Automation Solutions war stark, lag jedoch mit 1,824 Mrd. € unter dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahres (H1 2025: 2,201 Mrd. €), das durch einen Rekordauftragseingang im Projektgeschäft im zweiten Quartal 2025 getrieben worden war. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 5,687 Mrd. € (H1 2025: 5,496 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services ging der Umsatz leicht auf 4,079 Mrd. € zurück (H1 2025: 4,135 Mrd. €). Der Umsatz im Segment Intelligent Automation Solutions stieg im ersten Halbjahr 2026 um 18 Prozent auf 1,629 Mrd. € (H1 2025: 1,386 Mrd. €). Das Projektgeschäft verzeichnete ein deutliches Wachstum, das durch den erhöhten Auftragseingang der vergangenen Quartale getragen wurde. Das EBIT bereinigt auf Konzernebene stieg um 12 Prozent auf 429,6 Mio. € (H1 2025: 385,0 Mio. €), was einer EBIT-Marge bereinigt von 7,6 Prozent entspricht (H1 2025: 7,0 Prozent). Das EBIT bereinigt im Segment Industrial Trucks & Services verbesserte sich auf 365,6 Mio. € (H1 2025: 358,9 Mio. €), bei einer EBIT-Marge bereinigt von 9,0 Prozent (H1 2025: 8,7 Prozent). Das geringere Umsatzvolumen wurde durch die höhere Bruttomarge und Kosteneinsparungen aus dem Effizienzprogramm des Vorjahres kompensiert. Mit 106,0 Mio. € steigerte Intelligent Automation Solutions das EBIT bereinigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent (H1 2025: 78,4 Mio. €) und erreichte eine EBIT-Marge bereinigt von 6,5 Prozent (H1 2025: 5,7 Prozent), was vor allem auf den gestiegenen Ergebnisbeitrag aus dem Projektgeschäft zurückzuführen ist. Mit 207,6 Mio. € (H1 2025: 47,9 Mio. €) verbesserte sich das Konzernergebnis deutlich - der Vorjahreswert war stark durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm belastet gewesen. Der Free Cashflow lag bei 22,2 Mio. € (H1 2025: 161,9 Mio. €) und war trotz Zahlungen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten und dem Effizienzprogramm positiv. Investition in Lieferketten-Robotik der nächsten Generation KION hat 70 Prozent der Forschungs- und Entwicklungstochter Smart Innovation NV des belgischen Einzelhändlers Colruyt übernommen, um die Entwicklung und Industrialisierung von Lieferketten-Robotik der nächsten Generation voranzutreiben. Im Mittelpunkt der Investition stehen autonome Niederhubwagen, die sich sicher, hochpräzise und effizient im Lager bewegen und unter anderem LKWs autonom be- und entladen können. Diese Fahrzeuge sind bereits seit zwei Jahren in den Distributionszentren von Colruyt im Einsatz und sollen nun von KIONs Marken in verschiedenen Branchen in größerem Maßstab vertrieben werden. Prognose Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum sowie der aktuellen Auftragslage hat der Vorstand der KION GROUP AG die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 hinsichtlich der Steuerungskennzahlen Umsatz, EBIT bereinigt und ROCE eingegrenzt. Die Erwartungen für den Konzern wurden dabei innerhalb der ursprünglich angegebenen Prognosebandbreiten konkretisiert. Darüber hinaus hat der Vorstand die Prognosebandbreite für den Free Cashflow des Konzerns ebenfalls eingegrenzt und dabei das untere Ende leicht gesenkt.

Prognose 2026 KION Group Industrial Trucks

& Services Intelligent Automation

Solutions



In Mio. €

Prognose

2026

Prognose

Juli 2026

Prognose

2026

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Juli 2026

Prognose

2026

Prognose

Juli 2026 Umsatz1 11.400 - 12.300 11.525 - 12.025 8.200 - 8.800 8.200 - 8.500 3.200 - 3.500 3.325 - 3.525 EBIT bereinigt1 850 - 1.040 880 - 980 765 - 885 765 - 835 200 - 280 230 - 270 Free Cashflow2 430 - 570 420 - 540 - - - - ROCE 8,3% - 9,7% 8,4% - 9,4% - - - - Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Intelligent Automation Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2026 geltenden Definition der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.



Diese Einschätzung der erwarteten Geschäftsentwicklung des Konzerns und seiner operativen Segmente steht weiterhin unter dem Vorbehalt, dass sich aus der aktuellen geopolitischen Lage keine zusätzlichen wesentlichen Belastungen ergeben. Diese könnten zum einen aus signifikanten Beeinträchtigungen der Lieferketten von KION, etwa durch Handelsbarrieren oder Engpässe bei wichtigen Komponenten, sowie aus einem Nachfragerückgang infolge einer deutlich sinkenden Investitionsbereitschaft der Kunden resultieren. Zum anderen wird vorausgesetzt, dass die angewandten Maßnahmen zur Kompensation der durch den Iran-Krieg verursachten Kostensteigerungen im erwarteten Umfang wirken.

Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für die erste Hälfte des Geschäftsjahrs 2026 und das am 30. Juni 2026 beendete zweite Quartal in Mio. € Q2 2026 Q2 2025 Differenz H1 2026 H1 2025 Differenz Umsatz 2.916 2.708 7,7% 5.687 5.496 3,5% Industrial Trucks & Services 2.068 2.020 2,4% 4.079 4.135 -1,4% Intell. Automation Solutions 861 698 23,3% 1.629 1.386 17,6% EBIT bereinigt1 224 189 18,4% 430 385 11,6% Industrial Trucks & Services 183 173 5,4% 366 359 1,9% Intell. Automation Solutions 60 42 42,5% 106 78 35,3% EBIT-Marge bereinigt1 7,7% 7,0% 7,6% 7,0% Industrial Trucks & Services 8,8% 8,6% 9,0% 8,7% Intell. Automation Solutions 7,0% 6,0% 6,5% 5,7% Auftragseingang 2.809 3.500 -19,8% 5.794 6.206 -6,6% Industrial Trucks & Services 1.941 2.070 -6,2% 3.982 4.028 -1,1% Intell. Automation Solutions 873 1.445 -39,6% 1.824 2.201 -17,1% Konzernergebnis 115 95 21,6% 208 48 >100% ROCE2 8,2% 8,2% Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert3 0,86 0,72 18,9% 1,54 0,36 >100% Free Cashflow4 -25 132 <-100% 22 162 -86,3% Mitarbeiter5 42.403 42.175 0,5% 1 Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.

3 Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 202,1 Mio. € (H1 2025: 46,7 Mio. €).

4 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Finanzverbindlichkeiten zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts.

5 Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte) zum jeweiligen Bilanzstichtag im Vergleich zum 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen KION gestaltet den Welthandel - global, regional und lokal - und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen für Medienvertreter



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